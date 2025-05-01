17 yaşındaki yıldız futbolcu Lamine Yamal'dan büyük başarı:

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile Inter’in karşı karşıya geldiği gecede futbolseverler gol şöleni izledi. 16 yaşındaki Lamine Yamal, bu karşılaşmada ise tarihe adını yazdırma başarısı gösterdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı, Barcelona ile Inter arasında oynanan mücadeleyle doruğa ulaştı. Barcelona'nın ev sahipliğindeki karşılaşma tam anlamıyla bir futbol resitaline dönüştü ve taraflar sahadan 3-3’lük eşitlikle ayrıldı. Mücadelede öne çıkan isim, henüz 17 yaşında olan Barcelona’nın süper yeteneği Lamine Yamal oldu.

Kulüp formasıyla 100. maçına çıkan genç yıldız, bu özel gecede takımının ilk golünü atarak bir başka tarihi başarıya daha imza attı. Yamal, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan en genç oyuncu unvanını da ele geçirdi. Bu alandaki bir önceki rekor, 2017 yılında Kylian Mbappé’ye aitti.