Ertem Şener'in acı günü! Meltem Şener vefat etti

Ertem Şener'in annesi Meltem Şener hayatını kaybetti. Meltem Şener'in cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak.Abone ol
Beyaz Futbol programının yapımcısı ve moderatörü Ertem Şener'in annesi Meltem Şener vefat etti. Acı haber Beyaz Futbol programının sosyal medya hesabından açıklandı.
Yapılan açıklamada, 'Beyaz Futbol Programımızın Yapımcısı ve Moderatörü Ertem Şener'in çok kıymetli annesi Meltem Şener vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ertem Şener'e, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz' denildi.
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