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Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ailesiyle çekilen fotoğrafı paylaşıldı

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ailesiyle çekilen fotoğrafı paylaşıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, açık görüşte ailesiyle bir araya geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonucunda 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk suçlamalarının parçası olarak ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma gibi iddialarla tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ailesiyle çekilen fotoğrafı paylaşıldı - Resim: 0

AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, ailesiyle açık görüşte bir araya geldi.

Buluşma sırasında çekilmiş fotoğrafa Odatv yazarı Ayşe Baykal ulaştı.

Eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, görüşmede yer aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu’nun da açık görüşte ziyarete geldiği görüldü.

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