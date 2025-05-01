Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! 28 ile sarı kodlu uyarı

Yağışların, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.