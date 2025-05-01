Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! 28 ile sarı kodlu uyarı
1 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 il için kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Peki yağışlar ne zamana kadar sürecek? İşte 1 Mayıs 2025 il il hava durumu...
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelerine göre, bugün yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. 28 il için sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı kuvvetli sağanak yağmurlu olacağını bildirdi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Iğdır ve Van çevreleri dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.