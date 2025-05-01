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CHP'li belediyeden kovulan işçiler İzmir'den Ankara'ya yürüyor

CHP'li belediyeden kovulan işçiler İzmir'den Ankara'ya yürüyor

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılan 17 kadın işçi, seslerini CHP Genel Merkezi'ne duyurabilmek için Ankara'ya yürüyüş başlattı.

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Belediye binası önünde bir araya gelen işçiler ve yakınları, çeşitli sloganlar attı. İşlerine geri dönmek istediklerini belirten işçiler adına konuşan Hale Ören Özdinçer, belediyede çalışırken hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden ekmeklerinden edildiklerini, 11 aydır da işlerini almak için direndiklerini söyledi.

Haklarını aramak için Çiğli'den Ankara'ya yürüyeceklerini ifade eden Özdinçer, "Biz susmadık. Bizi kapı önüne koyanlar susturmak istediler. Sendikalarımız sessizliğe gömüldü, siyaset kulaklarını tıkadı ama biz buradayız ve artık sesimizi tüm Türkiye duyana kadar yürümeye kararlıyız." dedi.

Özdinçer, CHP Genel Merkezi'ne giderek seslerini duyurmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu adaletsizliğin yaşandığı belediye CHP yönetimindedir ve biz biliyoruz ki adalet vicdanla ve mücadeleyle sağlanır. Bugün bu adaletsizliğe susanlar, yarın hepimizin emeğine kasteden düzene ortak olur. Bizim ne ayrıcalık talebimiz var ne de lütuf bekliyoruz. İstediğimiz sadece gasbedilen işimizin, hakkımızın geri verilmesidir."

CHP'li belediyeden kovulan işçiler İzmir'den Ankara'ya yürüyor - Resim: 0

Konuşmanın ardından işçiler ellerindeki "Yürüyen ayaklar, susturulan işçilerin sesidir. CHP'ye adalet, işçiye istisna mı? Adalet herkes için adalet" yazılı pankartla Ankara'ya yürüyüş başlattı.

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