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Eve ateş açıldı! 19 yaşındaki Aysun hayatını kaybetti

Eve ateş açıldı! 19 yaşındaki Aysun hayatını kaybetti

 İzmir'in Beydağ ilçesinde eve ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İbrahim Candan'a ait eve dışarıdan ateş açıldı. O sırada pencere kenarında telefonla konuşan kızı Aysun Candan (19) yaralandı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aysun Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler H.A. (35) ile Ş.A.A'yı (25) Kiraz ilçesine bağlı Mavidere Mahallesi'nde gözaltına aldı.

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