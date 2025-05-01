Türkiye'de elektrik kesintisi olacak mı? Bakan Bayraktar cevap verdi

İspanya ve Portekiz'de yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri tüm Avrupa'yı tedirgin etti. Türkiye'de genel elektrik kesintilerinin olup olmayacağı merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisine ilişkin, "Etkilenmedik ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı." dedi.

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İspanya ve Portekiz'de yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri Avrupa'daki birçok ülkeyi harekete geçirmişti. Türkiye'de genel elektrik kesintisinin olup olmayacağı da merak edilirken konuyla ilgili olarak rahatlatan bir açıklama geldi.

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.

"AVRUPA'NIN SİSTEMİNE BAĞLIYIZ"

Alparslan Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlattı. Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini anlatan Bayraktar, "Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sitemine bağlıyız." ifadelerini kullanmıştı.