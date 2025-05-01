BIST 9.078
DOLAR 38,45
EURO 43,76
ALTIN 3.985,18
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin temel önceliği

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin temel önceliği

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin temel önceliği Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Suriye'nin toprak bütünlüğü temel önceliğimizdir" dedi, Kamışlı’daki konferansta verilen mesajlara tepki gösterdi.

Abone ol

Suriye'deki gelişmeler hem ülkenin yeniden yapılanması hem de Türkiye'nin güvenliğine etkisi bakımından Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Kamışlı'daki konferansta verilen mesajlara "Suriye'nin toprak bütünlüğü temel önceliğimizdir" diyerek tepki gösterdi. 

“SDG-ŞAM ANLAŞMASI UYGULANMALI"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye’de terör unsurları ve ayrılıkçı hareketlerle mücadelenin Suriye yönetiminin asli sorumluluğu olduğunu belirtti. Bakanlık kaynakları, SDG ile Şam arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiğini hatırlattı:

“Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan, egemenliğini zedeleyecek olan, Suriye’de merkezi otorite dışında silah taşıma imkanı verecek ve terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmemektedir. Suriye’de PKK ve uzantıları kendilerini lağvetmezse, terör örgütünün sistem dışına çıkarılmasının başka yollarla sağlanması için gerekli irade ve imkan bulunmaktadır.”

"KAMIŞLI'DAKİ KONFERANSA TEPKİ"

Bakanlık kaynakları, “Kürt Birlik ve Tutumu” Konferansı'nı ve o konferansta verilen federasyon ve özerklik mesajlarını da değerlendirdi.

Kaynaklar, “Suriye yönetimi, bu konferansta verilen mesajların varılan mutabakata uygun olmadığı yönünde bir açıklama yapmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Türkiye’nin olduğu gibi Suriye yönetiminin de temel önceliğini teşkil etmektedir” dedi.

SURİYE'DE DAEŞ'LE MÜCADELE

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele için Türkiye’nin Suriye’ye destek verebileceğini yineledi. 

Kaynaklar, "Türkiye, bölgede kendi güvenlik ve tehdit değerlendirmelerine göre Suriye’yle ikili işbirliğine hizmet edecek her türlü konuyu ele almaya açıktır" ifadelerini kullandı. 

Dışişleri kaynakları, ABD'nin Suriye'den asker çekme sürecini yakından izlediklerini, yaptırımların tamamen kaldırılması için çok yönlü çalışmaların sürdüğünü de söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Köstebek tabancasını kurarken kendini vuran kişi hayatını kaybetti
Köstebek tabancasını kurarken kendini vuran kişi hayatını kaybetti
VakıfBank oyuncusu Marina Markova hedefini açıkladı
VakıfBank oyuncusu Marina Markova hedefini açıkladı
Ertem Şener'in acı günü! Meltem Şener vefat etti
Ertem Şener'in acı günü! Meltem Şener vefat etti
17 yaşındaki yıldız futbolcu Lamine Yamal'dan büyük başarı:
17 yaşındaki yıldız futbolcu Lamine Yamal'dan büyük başarı:
CHP'li belediyeden kovulan işçiler İzmir'den Ankara'ya yürüyor
CHP'li belediyeden kovulan işçiler İzmir'den Ankara'ya yürüyor
Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ailesiyle çekilen fotoğrafı paylaşıldı
Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde ailesiyle çekilen fotoğrafı paylaşıldı
Damat dehşeti! Alacak meselesi korkunç bitti
Damat dehşeti! Alacak meselesi korkunç bitti
Osmaniye'de deprem AFAD açıkladı
Osmaniye'de deprem AFAD açıkladı
İzmir'de kırbaçlı darp! 4 kişi gözaltına alındı
İzmir'de kırbaçlı darp! 4 kişi gözaltına alındı
Jose Mourinho-Ole Gunnar Solskjaer rekabeti bu sefer derbide yaşanacak
Jose Mourinho-Ole Gunnar Solskjaer rekabeti bu sefer derbide yaşanacak
Pakistan Başbakanı Şerif, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü!
Pakistan Başbakanı Şerif, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü!
Marmara'da 17. yıkıcı deprem! Prof. Ahmet Ercan tarihini ve şiddetini açıkladı
Marmara'da 17. yıkıcı deprem! Prof. Ahmet Ercan tarihini ve şiddetini açıkladı