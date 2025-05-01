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Kütahya'da deprem oldu! Fena sallandı, AFAD son depremi duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kütahya'da deprem oldu! Fena sallandı, AFAD son depremi duyurdu

Türkiye depremlerle sallanıyor. Öğle saatlerinde Ege Denizi'ndeki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası az önce de Kütahya'da yeni bir deprem oldu. Panik yaratan depremin detaylarını AFAD açıkladı.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada,"Simav ilçesinde saat 14.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

3 GÜN ÖNCE YİNE SALLANMIŞTI

Kütahya'da  28 Nisan'da 3.5 ve 3.6 şiddetinde peş peşe depremler yaşanmıştı. Depremlerin Simav ilçesinde meydana geldiği duyurulmuştu.

Kütahya'da deprem oldu! Fena sallandı, AFAD son depremi duyurdu - Resim: 0

EGE'DE DEPREM

Depremler Ege'de de sürüyor.  Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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