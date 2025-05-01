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Nevşehir Valiliği'nden "88 bin TL'lik yemek harcaması" iddiasına yalanlama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nevşehir Valiliği'nden "88 bin TL'lik yemek harcaması" iddiasına yalanlama

Nevşehir Valiliği, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın 28 Şubat’taki ziyareti sırasında Valilik tarafından "88 bin TL tutarında yemek harcaması yapıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Akar'ın 28 Şubat'ta Nevşehir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Valilik tarafından "88 bin TL tutarında yemek harcaması yapıldığı" yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar anılan tarihte ilimizde Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri' panelinde konuşma yapmış, Valiliğimize makam ziyareti yaparak aynı gün akşam Nevşehir Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Parsel Tahsis Sözleşmeleri İmza Töreni'ne katılmış ve sonrasında ilimizden ayrılmıştır. Bahsi geçen iddialar gerçek dışı olup, Valiliğimizce TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin ya da koruma ekibi için herhangi bir yemek harcaması yapılmamıştır."

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