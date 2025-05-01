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2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı, annenin ifadesi ortaya çıktı

2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı, annenin ifadesi ortaya çıktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir bebeği öldüresiye döven S.D (25) tutuklandı. S.D emniyette susma hakkını kullandı. Sağ kolunda kırık, vücudunda darp izleri bulunan bebeğin annesinin ifadesine ulaşıldı.

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Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi. S.D'nin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Bebeğin annesi S.B.D'nin ise ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D'nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

Sağ kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirtilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Dün, Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedildiği tespit edilmiş, bebeği darbeden annenin erkek arkadaşı S.D. gözaltına alınmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumasına alınacağını bildirmişti.

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