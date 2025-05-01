İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs raporu: 384 gözaltı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kent genelinde toplam 52 bin 656 polis görevlendirildiğini, izinsiz gösteri girişimlerinde bulunan 384 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Abone ol

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kent genelinde düzenlenen etkinliklere ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, resmi izinle gerçekleştirilen kutlamaların olaysız sona erdiği vurgulanırken, yasadışı eylem girişimlerine müdahale edildiği ve 384 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KADIKÖY VE KARTAL’DA ON BİNLER BULUŞTU

Valiliğin açıklamasına göre, 1 Mayıs kutlamaları İstanbul’un iki ayrı noktasında büyük katılımlarla gerçekleşti. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bağlı sendikaların Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara yaklaşık 35.000 kişi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) Kartal Meydanı’ndaki etkinliklerine ise 30.000 kişi katıldı.

Açıklamada, her iki kutlamanın da güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştiği belirtilerek, “İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır” ifadelerine yer verildi.

52 BİNDEN FAZLA POLİS GÖREV YAPTI

1 Mayıs’ın güvenli şekilde geçmesi için İstanbul Valiliği koordinasyonunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplam 52.656 emniyet personelinin görev yaptığı günde, kutlamaların yapıldığı alanlarda geniş çaplı trafik ve yaya düzenlemeleri uygulandı. Emniyet birimlerinin yanı sıra sağlık, zabıta ve itfaiye ekipleri de olası olumsuzluklara karşı sahadaydı.

İZİNSİZ GÖSTERİLERE İZİN VERİLMEDİ: 384 GÖZALTI

Valilik açıklamasında, izin verilen alanlar dışında eylem yapmak isteyen gruplara güvenlik güçleri tarafından müdahale edildiği belirtildi. Kent genelinde, “yasadışı gösteri yapmak amacıyla toplanan” kişilere izin verilmediği ve bu kapsamda 384 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

“İSTANBUL’UN HUZURU İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ”

Açıklamanın sonunda İstanbul’un huzur ve güvenliği için alınan tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığına dikkat çekilerek, vatandaşların kutlamaları güvenli ve barışçıl biçimde gerçekleştirmesine katkı sunan tüm kurumlara teşekkür edildi.