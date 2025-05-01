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Eski araçlar için yeni dönem başlıyor! Her yıl zorunlu olacak

Eski araçlar için yeni dönem başlıyor! Her yıl zorunlu olacak

Avrupa Komisyonu’nun 10 yaş ve üzeri araçlar için her yıl muayene zorunluluğu getirme önerisi, trafikte güvenliği artırmayı hedeflerken Türkiye’de de yankı uyandırdı. Peki bu düzenleme Türkiye'yi etkiler mi? İşte detaylar...

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Avrupa Birliği (AB), trafik güvenliği ve çevre duyarlılığı kapsamında yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Ehliyetlerde yaş sınırı düzenlemelerinin ardından bu kez hedefte, trafikteki eski araçlar var. AB, 10 yaşın üzerindeki otomobillere yönelik yeni bir muayene sistemi getirmeyi planlıyor.

ESKİ ARAÇLARA HER YIL ZORUNLU MUAYENE GELİYOR

Avrupa Komisyonu’nun 24 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, 10 yılı aşan otomobil ve kamyonetlerin yılda en az bir kez teknik kontrole girmesi zorunlu hale gelecek. Bu öneri yasalaşırsa, AB ülkelerinde eski araç sahipleri her yıl araçlarını muayeneye götürmek zorunda kalacak.

Komisyon adına konuşan AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, bu düzenlemenin hem trafik kazalarını azaltacağını hem de çevre kirliliğini önleyeceğini belirtti. "Yollarımız daha güvenli olacak, hava kalitemiz artacak ve vatandaşlarımız daha huzurlu bir yaşam sürecek" ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Bu düzenleme doğrudan Türkiye’yi bağlamasa da, AB ile uyum süreci kapsamında ülkemizde benzer adımların atılması mümkün olabilir. Uzmanlar, geçmişte AB trafik düzenlemelerinin Türkiye’de de etkili olduğunu hatırlatarak, bu yeni uygulamanın da ülkemizde benimsenebileceğine dikkat çekiyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda TBMM’ye sunulan bir yasa teklifinde, eski araçlarını yeni modellerle değiştiren sürücülere ÖTV muafiyeti sağlanması önerilmişti.

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