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Kız arkadaşının bıçakladığı genç hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kız arkadaşının bıçakladığı genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kız arkadaşı tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, arkadaşı Y.O. ile sohbet eden Ertuğrul Karadaşlı'nın cep telefonuna kız arkadaşı S.İ'den mesaj geldi. Bunun üzerine Y.O. ile Karadaşlı arasında tartışma çıktı.

Daha sonra söz konusu 3 kişi Üçevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde buluştu. Burada da tartışma çıkması üzerine Karadaşlı, Y.O'yu bölgeden uzaklaştırdı.

Sanayi sitesine dönen Karadaşlı ile kendisini bekleyen S.İ. arasında arbede yaşandı. Göğsünden bıçaklanan Karadaşlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde gözaltına alınan S.İ, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

S.İ'nin ifadesinde cinayeti kabul etmediği, yaşanan tartışmanın ardından Ertuğrul Karadaşlı'nın kendisini bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

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