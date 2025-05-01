McDonald's'ın küresel satışları bu yılın ilk çeyreğinde düştü

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın küresel satışları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azaldı.

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McDonald's, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azaldı.

Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 3,6 azalarak 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Şirketin "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları da yüzde 1 azalırken, franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 3,5 arttı.

Şirketin geliri ve karı azaldı

McDonald's'ın geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 5,96 milyar dolara geriledi.

Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

McDonald's'ın net karı da ilk çeyrekte yüzde 3 azalışla 1,87 milyar dolara düştü.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,66 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 2,60 dolara indi.