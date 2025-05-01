İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın çıktı

Avcılar'da özel kız öğrenci yurdunun elektrik panosunun alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Üniversite Mahallesi Seyhun Sokağı'ndaki 3 katlı özel kız yurdunun bodrumunda bulunan elektrik panosu, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Yurttan tahliye edilen öğrenciler, yangının söndürülmesinin ardından içeriye girdi.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.