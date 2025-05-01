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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 407 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 407 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta ülke genelinde 122 bin 777 polisin görev yaptığı belirtilirken İstanbul'da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 kişinin gözaltına alındığını duyurdu..

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun genelinde kutlandı. İstanbul'da sendikalar, kutlama alanı olarak Kadıköy Meydanı'nı belirledi.

Ancak bazı provokatörler, Taksim'e çıkmak için toplandı ve görev yapan polis ekiplerine de saldırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs etkinlikleriyle ilgili hem gözaltı sayısını hem de görev alan polislerin sayısını paylaştı.

İSTANBUL'DA 407 GÖZALTI

Bakan Yerlikaya, ülke genelinde 122 bin 777 polisin görev yaptığı belirtilirken İstanbul'da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 kişinin gözaltına alındığını duyurdu..

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı.

Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’na “Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma” etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı.

Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

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