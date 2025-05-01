Murat Kurum’dan Özgür Özel’e: Gözlerindeki bandı çıkartıp etrafına baksın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da CHP lideri Özgür Özel’e tepki gösterdi. Kurum, muhalefetin İstanbul’da ne yaptığını sordu. ''Özgür Bey’e tavsiyem gözlerindeki bandı çıkarsın, o zaman yapılanları çok iyi görecek.'' dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yapımı devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve muhalefete tepki gösterdiği açıklamasında, “Ben Malatya'dan soruyorum bizi eleştiren muhalefet deprem bölgesinde, depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı? Deprem bölgesinde bedava konut yapacağız dediler. Burada depremzede kardeşlerimizin duygularıyla istismar etmek suretiyle oynadılar. Ellerinde bir sürü belediyeleri var. Burada gelip okul konut yapsalar kötü mü olurdu? Buna rağmen utanmadan sıkılmadan benim şahsıma laf yetiştiriyor. Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFET İFTİRA ÜSTÜNE İFTİRA ATIYOR”

Sözlerini sürdüren Murat Kurum, “Muhalefet iftira üstüne iftira atıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı anbean takip ediyor. ‘Sen bu işleri yapamıyorsun demiyor. Deprem bölgesine gelip vatandaşın sorunlarını dinlemiyorsun’ demiyor. ‘İşin ehlisin değilsin’ manasında yorum duymadık. Kanal İstanbul'muş, Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz dinlemiyorlar. Hep bir algı peşindeler. Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar” diye konuştu.

“TAVSİYEM GÖZLERİNDEKİ BANDI ÇIKARSIN”

Kurum, “Sen önce kendi genel başkanlığını hazmet, sonra gel biz eksik yapıyorsak bizi eleştir. Tavsiyem beni yalan iftiralarla diline dolayacağına gözlerindeki bandı çıkarsın etrafına baksın. Belki o zaman etrafında yapılanları çok iyi görür. Biz onlar ne derse desin işimize odaklanacağız” dedi.