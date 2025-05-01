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İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına ve saldırı tehditlerine tepki

İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına ve saldırı tehditlerine tepki

Tahran yönetimi, ABD'yi yaptırımlar ve askeri tehditler nedeniyle çelişkili eylemlerle suçladı. Müzakere sürüyor.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin, Tahran ile çeşitli ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği yaptıkları gerekçesiyle İran ve bazı ülkelerdeki kişi ve kurumlara uyguladığı yeni yaptırımları kınadıklarını bildirdi.

Yaptırımların ABD'nin "ekonomik terörizm yoluyla gelişmekte olan ülkeler arasındaki dostane ve hukuki ilişkileri bozma çabasının bir parçası olduğunu" ifade eden Bekayi, Washington'un tek taraflı yaptırımlarını "uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarının ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Tahran'ı askeri saldırıyla tehdit etmesine de işaret eden Bekayi, "Amerikalı yetkililerin İran'a ilişkin çelişkili davranışları ve kışkırtıcı açıklamaları sonucu ortaya çıkacak sonuçların ve yıkıcı etkilerin sorumluluğu Amerikan tarafına ait olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Washington yönetimi, dün İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth de sosyal medya hesabından "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

İran ile ABD arasındaki dördüncü tur nükleer görüşmeler, taraflar arasındaki son gerginlik nedeniyle herhangi bir erteleme olmaması halinde 3 Mayıs'ta Umman'ın aracılığında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak. 

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