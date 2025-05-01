Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını Ankara'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti.

GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR

Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, daha sonra Belarus Büyükelçisi Glaz, Brezilya Büyükelçisi Neves, Ekvador Büyükelçisi Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha ile ayrı ayrı görüştü.