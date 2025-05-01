BIST 9.078
DOLAR 38,45
EURO 43,54
ALTIN 3.978,38
HABER /  SAĞLIK

Fethiye'de Alzheimer hastaları su içinde egzersiz yaptı

Fethiye'de Alzheimer hastaları su içinde egzersiz yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Alzheimer hastaları su içinde egzersiz çalışması yaptı.

Abone ol

Fethiye Alzheimer Derneğince Likya Spor Kulübü'nde düzenlenen etkinlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Murat Can Oktay eşliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Alzheimer hastaları, motor becerilerinin korunmasına katkı sağlama, kas iskelet sistemi ile fiziksel ve zihinsel sağlığın desteklenmesi amacıyla su içinde egzersiz yaptı.

Çalışmayı, öğretim görevlileri Dr. İsmail Uysal ve Çiğdem Alaca ile Fethiye Alzheimer Derneği Başkanı Op. Dr. Mehdi Sadat ile Birim Sorumlu Müdürü Sosyolog ve Yaşlı Bakım Teknikeri Melis Salgıncı da takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 407 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 407 kişi gözaltına alındı
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e: Gözlerindeki bandı çıkartıp etrafına baksın
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e: Gözlerindeki bandı çıkartıp etrafına baksın
BM: Gazze'de yaklaşık 660 bin çocuk okula gidemiyor
BM: Gazze'de yaklaşık 660 bin çocuk okula gidemiyor
İran ile ABD arasında yapılacak dördüncü nükleer görüşme ertelendi
İran ile ABD arasında yapılacak dördüncü nükleer görüşme ertelendi
Minguzzi davasına ilişkin bilirkişi raporunda yeni tespitler yer aldı
Minguzzi davasına ilişkin bilirkişi raporunda yeni tespitler yer aldı
İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına ve saldırı tehditlerine tepki
İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına ve saldırı tehditlerine tepki
Şara rest çekti, ABD'nin 'İsrail' teklifini reddettiler
Şara rest çekti, ABD'nin 'İsrail' teklifini reddettiler
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin 95 bin doları aştı
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin 95 bin doları aştı
İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın çıktı
İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın çıktı