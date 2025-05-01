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Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin 61. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin 61. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT’nin 61’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 61. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

"Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT’nin 61’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum."

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