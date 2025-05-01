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Rusya'dan flaş açıklama! Ukrayna sivilleri vurdu

Rusya'dan flaş açıklama! Ukrayna sivilleri vurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) kullanarak Herson bölgesindeki bir şehirde kalabalık bir pazar yerine yaptığı saldırıda 8 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) kullanarak Herson bölgesindeki bir şehirde düzenlediği saldırıda sivillerin öldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Herson bölgesinde Aleşki şehrinde kalabalık bir pazar yerine FPV dronlarıyla saldırı düzenlediği, sağ kalanların ve kurtarma ekiplerinin üzerine de ikinci kez dronlarla saldırdığı belirtildi.

Söz konusu saldırının "Rus halkına karşı işlenen kanlı bir savaş suçu" olarak nitelendirildiği açıklamada, saldırının şehir halkının alışveriş yaptığı bir bayram gününde kasten gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

'UKRAYNA BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR'

Açıklamada, "Mevcut Ukrayna yöneticilerinin tek odak noktası, silahlı çatışmayı tırmandırmak ve barışçıl bir çözüme yönelik her türlü girişimi engellemek." ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırısı sonucunda 8 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Dört defa dronlarla saldırı düzenlendiğini aktaran Zaharova, toplamda 30 FPV dronunun kullanıldığını bildirdi.

'BARBARCA VE İNSANLIK DIŞI TAKTİK'

Zaharova, "Hiçbir uluslararası yapı böyle bir şeyi yine fark etmeyecek mi? Sivil halka yönelik bir saldırının daha terör özelliği yok mu?" dedi.

Batılı sponsorlar Kiev'e silah ve para desteği vermese, böyle bir "terör saldırısının" gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını kaydeden Zaharova, kurtarma ekiplerinin engellenmesini de "barbarca ve insanlık dışı taktik" olarak değerlendirdi.

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