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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında İngiliz takımları avantajı yakaladı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında İngiliz takımları avantajı yakaladı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Manchester United, Athletic Bilbao'yu 3-0, Tottenham da Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda İngiltere temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Athletic Bilbao takımını Casemiro'nun 30, Bruno Fernandes'in 37 (penaltıdan) ve 45. dakikalarda attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Konuk takımda milli kaleci Altay Bayındır, yedekler arasında yer aldı. Athletic Bilbao'da Daniel Vivian, 35. dakikada kırmızı kart gördü.

İngiltere'nin diğer ekibi Tottenham ise sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 39. saniyede Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve 61. dakikada penaltıdan Dominic Solanke'nin attığı gollerle 3-1 yendi. Konuk ekibin golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.

Ayrıca Johnson, UEFA Avrupa Ligi yarı finallerinin en erken golünü attı.

Maçların rövanşları, 8 Mayıs'ta oynanacak.

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