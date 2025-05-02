Konya Valiliğinden açıklama: CHP'nin konvoyuna silahlı saldırı iddiası yalanlandı

Konya’da CHP’nin duyuru aracına silahlı saldırı iddiaları sonrası Valilik açıklama yaptı. Saldırganın CHP'li olduğu ve kutlama için havaya ateş açtığı belirlendi.

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Konya Valiliği, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D'nin "kurusıkı" diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiğinin öğrenildiği belirtildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli M.K. emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin CHP'ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahısların, iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış, suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 2 Mayıs günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır."

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğru İbrahim Altay, "Bazı sosyal medya hesapları, tv kanalları ve CHP kaynakları Konya üzerinden bir algı yürütüyor. Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı haberleri YALANDIR.

Doğrusu şudur; Çumra’da 22 yaşında CHP’li bir genç seçim otobüsünü görünce heyecandan kuru sıkı tabanca ile ateş ettiğini ifade etmiş, zanlı emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Konya’nın birlik beraberliğine göz dikenleri uyarıyorum. Bu şehirden size ekmek çıkmaz." ifadelerini kullandı.