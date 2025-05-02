Kartalkaya yangınında yeni skandal görüntü ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anındaki kapalı otopark görüntülerine ulaşıldı.

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Otelin otoparkının güvenlik kamera kaydında, dumanların etrafı sarıp kapladığı ve çalışanların otoparka geldiği görüldü.

Görüntülerde ayrıca, bazı araçların otoparktan çıkarıldığı anlar da yer aldı.

Alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan teknik bilirkişi heyetince Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan raporda da görüntülerin kaydedildiği anlara ilişkin değerlendirmeler yer almıştı.

Raporda, personelin kendilerine ait araçları çıkarmak için kapalı otoparka girdikleri, yardım etmek ya da yardımcı olmayı denemek yerine araçlarını dışarı çıkarmak için kapalı otoparkın ana giriş kapısını açtıkları tespiti yer almıştı.

Personelin sadece kendileri için kapıyı aralamaları bile yeterli olabileceği, ancak araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmalarının dışarıdan soğuk ve yoğun havanın yangın alanına taşınmasına, oksijen kaynağının sürekliliğine neden olduğu ve yanmanın aşırı hızlandığı belirtilmişti.