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Emeklilik dilekçesini veren vali ile emekli albay kaçak kazı yaparken yakalandı!

Emeklilik dilekçesini veren vali ile emekli albay kaçak kazı yaparken yakalandı!

İki gün önce emeklilik dilekçesini verdiği öğrenilen Vali Hüseyin Başkaya ile emekli Jandarma Albay Ali Aydın, Mersin Gülnar’da kaçak kazı yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alındı.

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 Gülnar ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgeye gitti. Tarihi Mennan Kalesi’nin bulunduğu bölge daha önce de defineciler altın çıkarmaya çalıştığı biliniyor.

KAZI BÖLGESİNDE 6 KİŞİ VARDI

Jandarma ekipleri bölgeye gittiğinde, kaçak kazı yapılan alanda 6 kişinin olduğu görüldü. Yapılan kimlik kontrolleri ise jandarma ekiplerini de şoke etti.

BİRİ VALİ DİĞERİ EMEKLİ ALBAY

07 HKH 55 ve 06 FK 4555 plakalı iki araca binmek üzere yakalanan kişilerden birinin, 2 gün önce İçişleri Bakanlığı’na emeklilik dilekçesini veren Emekli Vali Hüseyin Başkaya (65), bir diğerinin ise Emekli Jandarma Albay Ali Aydın (54) olduğu belirlendi. Bu iki dışında, kendileri ile birlikte bulunan M. T. (56) A. Ü. (54) H. A. (31) E. Y. (56) de yakalandı.

Emeklilik dilekçesini veren vali ile emekli albay kaçak kazı yaparken yakalandı! - Resim: 0
                             Emekli Vali Hüseyin Başkaya

HİLTİ VE KÜREK BULUNDU

Kaçak kazı yapılan bölgede olay yerinde, bir kamyonetin yanı sıra hilti ve kürekler bulundu.

ŞIRNAK VALİSİ OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Bu arada, bir dönem Şırnak Valisi olarak da görev yapan Hüseyin Başkaya, OHAL bölge vali yardımcısı olarak görev yapmıştı.

halktv.com.tr - Dinçer Gökçe

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