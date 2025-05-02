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Bakan Memişoğlu açıkladı: Sağlık Bakanlığı'na 19 bin personel alınacak

Bakan Memişoğlu açıkladı: Sağlık Bakanlığı'na 19 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirecek.

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Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan geldi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Memişoğlu, "KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirilecektir." dedi.

Memişoğlu, adayların tercihlerini, 8 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin internet adresinden yapacağını da belirtti. Alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

Memişoğlu, bu alımın yanı sıra yine merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 658 işçi alımı yapılacağını da belirtti. Memişoğlu,

"Bu kapsamda başvurular, 5- 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un ‘http://esube.iskur.gov.tr’ adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır" dedi.

Söz konusu alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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