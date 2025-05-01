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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" ABD'li bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi.

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ABD medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Waltz, görevinden ayrılıyor.

İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.

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