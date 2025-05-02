ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın hayat hikayesinden 'Osmanlı' çıktı! Şaşırtan detay

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr’ın aile kökenlerinden Osmanlı İmparatorluğu çıktı. Senato'da konuşan Barrack'ın iki büyükbabasının da 1900’lerde Osmanlı toprağı olan Lübnan’dan ABD’ye göç ettiği öğrenildi.

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ABD Başkanı Donald Trump Ankara’nın yeni büyükelçisi olarak Thomas Joseph Barrack Jr’ı önermiş ve 77 yaşındaki iş adamı Senato’dan onay almıştı. Yakında göreve başlaması beklenen Thomas Joseph Barrack Jr’ın hayat hikayesinden ise Osmanlı İmparatorluğu çıktı.

Hürriyet’ten Nilgün Tekfidan Gümüş’ün yazısına göre, Barrack’ın iki büyükbabası da 1900’lerde Osmanlı toprağı olan Lübnan’dan ABD’ye göç etti.

Tom Barrack’ın "Joe" diye andığı dedesi Yusuf Abdullah, Bekaa Vadisi’nin Zahle yerleşiminde yaşayan 9 çocuklu Hıristiyan Maronit bir ailenin altıncı ve en küçük oğlu. Gümüş, Barrack’ın dedesinin hikayesini şu sözlerle aktardı;

“O dönem Maronitler ile Dürziler arasında şiddetli çatışmalar var. Anne küçük oğlu Joe için yanında çalıştığı Hıristiyan kökenli Mutasarrıf’tan yardım istiyor. Mutasarrıf hem yol parası hem de Osmanlı pasaportu sağlıyor Joe’ya. Senato’daki sunumda Tom Barrack, Napoli’ye giden Osmanlı posta gemisine binen dedesi için “Gemide pis bir deliğe sığındığında cebinde 13 Türk lirası, bir gömlek, bir pantolon ve üzerine iliştirilmiş Arapça ‘Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim’ yazan bir not vardı” dedi.

Aile California’nın Culver City kentinde bakkallık yaparken hukuk eğitimi alan Tom Barrack, Ortadoğu’da inşaat şirketlerini temsil eden bir ABD hukuk firmasıyla çalışmaya başlıyor. Yahudi mahallesinde büyüyen, Katolik okullarına giden Barrack, 1970’lerde çalışmaya gittiği Suudi Arabistan’da ise İslam ile tanışıyor. Ortadoğu yıllarında ‘hoşgörünün’ kendi pusulası olduğunu söylüyor.

1991’de kurduğu Colony Capital özel sermaye şirketi 19 ülkede faaliyet gösteren iş adamının yolu siyasetle de kesişiyor. Ronald Reagan ekibinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev alıyor. Barrack ile emlak kralı Trump’ın tanışıklığı ise 1980’li yıllara kadar geri gidiyor. Barrack, zamanla Trump’ın itimat ettiği bir danışmana, iş arkadaşına, dosta dönüşüyor”