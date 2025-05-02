Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in yeni mesleği şaşırttı eşi Amerika'da olunca...
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'in yeni mesleği şaşırttı. Merve Terim, Amerika'daki minikler futbol liginde menajerlik yapmaya başladı. Merve'nin çalıştığı Orlando City Soccer takımı, Palm Beach Classic turnuvasında birinci oldu. Merve Terim eşinin işleri sebebiyle ABD'de yaşıyor.
Fatih Terim'in kızı Merve Çetin Terim, eşinin işleri nedeniyle sekiz yıldır Amerika'da yaşıyor. Üniversitede psikoloji üzerine eğitim gören Merve, oğlu Yaman'ın da oynadığı Orlando City Soccer takımının yönetiminden menajerlik teklifi aldı.
Sabah'ın haberine göre Teklifi kabul eden Merve, kadrosunda Kolombiyalı, Arjantinli, İtalyan, Venezuelalı ve Türk oyuncuları barındıran takımda göreve başladı.
Bugüne kadar 7 turnuvaya katılan takım, 4 kez şampiyon oldu. Takım, en son Palm Beach Classic turnuvasında birinci oldu.
MERVE TERİM ÇETİN KİMDİR?Merve Terim Çetin, 22 Mart 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde aldı.