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İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 35'i yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 45 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir, Adana, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Bir zanlının yurt dışında olduğu tespit edilirken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

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