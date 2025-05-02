6.2'lik depremin ardından dört okula tahliye kararı! Eğitimler nerede devam edecek?

İstanbul'da, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4 okul tahliye edildi. Tahliye edilen okullardan birinin 1932 yılında yapıldığı ve ekiplerin binanın kolonlarında ciddi sıkıntılar tespit ettiği öğrenildi. Ayrıntıları Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi aktardı.

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İstanbul Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası ihbarlara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri risk analizleri yapıyor ve bina denetimlerini gerçekleştiriyor. Bakanlık tarafından başta hastane ve okullar olmak üzere tüm binaların kontrol edileceği belirtilmişti.

"OKULUN KOLONLARINDA CİDDİ SIKINTILAR VAR"

Yapılan denetimler neticesinde İstanbul’da 4 okul tahliye edildi. Tahliye edilen okullardan biri olan Kâtip Çelebi İlkokulu’na giden Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi okulda, 1932 yılından beri eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktardı. Okulun dışında derin çatlaklar görülmese de ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda okulun binanın kolonlarında ciddi sıkıntılar olduğunu tespit etti. Okulda güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılacak.

ÖĞRENCİLER EĞİTİMLERİNE DEVAM EDECEK

Okulun öğrencileri ise eğitimlerine başka bir okulda devam edecek. Tahliye edilen diğer okullar ise Üsküdar’da, Silivri’de ve yine Fatih’te bulunuyor. Öğrenciler çevredeki okullara yönlendirildi.