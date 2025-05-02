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Semra Özal'ın son haline bakın! Turgut Özal'ın 91 yaşındaki eşinin görüntüleri

Turgut Özal'ın eşi Semra Özal yıllar sonra ilk kez görüntü verdi. Ersoy Dede'yi konuşan Semra Özal 91 yaşında ve hayli dinç görünüyor. Semra Özal Türkiye'nin first leydisi olduğu dönemde purosu ve viskisiyle hayli farklı bir profil çizmişti.

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91 yaşındaki Semra Özal, Ersoy Dede'ye konuştu. Eşi Turgut Özal'ı yad eden Semra Özal aldığı yaşlara rağmen dinçliği ile dikkat çekti. Semra Özal'ı çeken Ersoy Dede, Özal'ın sağlığının yerinde olduğunu söyledi. 

Semra Özal'ın son haline bakın! Turgut Özal'ın 91 yaşındaki eşinin görüntüleri - Resim: 0n arabada müzik dinleme keyfini anlatan Semra Özal, çarşıya pazara giderken de koruma almadığını söyledi. Semra Özal, "Yalnız çarşıya giderdik, çarşıyı dolaşırdık beraber. bu yiyecek fiyatları ne, ne durumda? Artıyor mu, eksiliyor mu? Onlara da çok iyi bakardı. Takip ederdi onları" dedi.

Semra Özal kimdir?
Semra Özal 12 Ocak 1934 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türkiye onu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi olarak tanıdı. 

Semra Özal'ın son haline bakın! Turgut Özal'ın 91 yaşındaki eşinin görüntüleri - Resim: 1

Daktilocuydu first leydi oldu
Semra Özal eşi Turgut Özal ile tanıştığında daktilocu olarak çalışıyordu. Turgut Özal ile tanışması da bu sayede oldu. Semra Özal 1954 yılında yanında çalıştığı Turgut Özal ile evlendi. Semra Özal'ın son haline bakın! Turgut Özal'ın 91 yaşındaki eşinin görüntüleri - Resim: 2Bu evlilikten 1955 yılında Ahmet Özal, 1956 yılında kızı Zeynep Özal ve 1967 yılında küçük oğlu Efe Özal dünyaya geldi. Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın ANAP iktidarı döneminde Anavatan Partisi İstanbul İl teşkilatı başkanlığı yaptı. Semra Özal'ın son haline bakın! Turgut Özal'ın 91 yaşındaki eşinin görüntüleri - Resim: 3Turgut Özal 8. Cumhurbaşkanı olarak köşke çıkınca Semra Özal da first leydi oldu. Semra Özal eşinin 1993 yılındaki vefatından sonra İstanbul'a yerleşti.

Viski de içerim Kur'an da okurum
Semra Özal Türkiye için hayli farklı bir profildi. Puro ve viski içer, gece eğlence mekanlarında görüntülenirdi. Yıllar sonra bu yönü sorulduğunda şöyle demişti;

-Ben her şeyi yerinde, ölçüsünde yaptım… Kuran da okurum eğlenceye de giderim. Hem de Kuran’ı Arapça okurum, 5 vakit namazımı kılarım. Ama davete gidip viskimi de içerim. Hepsinin yeri ayrı. Artık sağlıklı yaşamak için puroyu çok azalttığım söylenebilir. Alkol artık hiç almıyorum. Zaten ilaçlarım var, onlarla alkol alınamaz. İçkiyi özlemiyorum da. 

Semra Özal'ın son haline bakın! Turgut Özal'ın 91 yaşındaki eşinin görüntüleri - Resim: 4

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