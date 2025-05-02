Meteoroloji saat verip uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Çok sayıda il listede
Meteoroloji verilerine göre, bugün yurt genelinde sağanak hakim olacak. Birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, Ankara dahil birçok ili saat verip uyardı. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer şehirlerde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumuna ilişkin son tahminleri belli oldu. 2 Mayıs Cuma (bugün) bugün yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.
Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde biraz azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.