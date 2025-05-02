OPET'ten ödeme alışkanlıklarını değiştirecek uygulama 'Opet Pay'

Akaryakıt sektöründe dijital dönüşümün öncüsü OPET, mobil uygulamasına açık dijital cüzdan "Opet Pay"i ekledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opet Pay kullanıcıları "Şimdi Al Sonra Öde" seçeneğiyle ödemelerini erteleme imkanına sahip olurken, "Yükle&Öde" ile de yaptığı ödemelerden nakit iade kazanıyor.

Dijital cüzdan kullanılarak ödeme olanağı sunan Opet Pay, aynı zamanda mobil teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, anlık bilgilendirme, harcama takibi gibi özellikleriyle günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

Ödemelerde erteleme imkanı

Opet Pay ile Opet Mobil Uygulaması üzerinden birkaç dakika içinde hesap oluşturularak ödemeler mobil ödeme yöntemiyle gerçekleştirilebiliyor.

Lansmana özel Opet Pay'in "Yükle & Öde" seçeneğiyle yapılacak akaryakıt ödemelerinde, kredi kartı ile bakiye yükleyen kullanıcılar yüzde 3, havale ile yükleme yapanlar ise yüzde 5 nakit iade kazanıyor.

Ayrıca "Şimdi Al, Sonra Öde" seçeneğiyle, kullanıcılar akaryakıt ödemelerini 30 gün boyunca vade farksız ve masrafsız olarak erteleme imkanından yararlanabiliyor.

Opet Pay ile kolay ve hızlı ödeme

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, Opet Mobil Uygulaması'nı değişen müşteri ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak sürekli güncellediklerini bildirdi.

Dijitalleşme ve müşteri memnuniyeti alanındaki çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Kahramanzade, şunları kaydetti:

"Mobil uygulamamız, 2020'den bu yana eklenen yeni özelliklerle birlikte, müşteri geri bildirimleri ve akaryakıt dışı hizmet talepleri doğrultusunda kapsamlı bir platform haline geldi. Modern hayatın hızına ayak uyduran Opet Mobil, akaryakıt ihtiyacından araç yıkamaya, ödeme kolaylığından özel kampanyalara kadar tüm işlemleri tek uygulama üzerinden yönetmeye imkan sunuyor. Opet Pay, akaryakıt ödemelerini daha hızlı, daha güvenli ve daha kolay hale getiren bir dijital ödeme çözümü. Aynı zaman da dijital cüzdan ile ödeme yapmayı sağlayan ve sanki bir banka kartı gibi anlaşmalı tüm işyerlerinde geçerliliği olan inovatif bir sistem."