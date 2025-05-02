O ilde şaşırtan karar! "Yüksek maliyetli" düğünlere sınırlama geldi

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinde "yüksek maliyetli" düğünlerle ilgili şikayetler üzerine masrafları azaltmak için belediyelerin encümenleri yeni tavsiye kararları alınmasını sağladı.

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Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde "2025 Aile Yılı" kapsamında düğünler konusunda il genelindeki yerel yöneticiler ile muhtarların katıldığı toplantı yapıldı.

4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe

Toplantı sonrası ve vatandaşların talepleri sonucunda Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz belde belediye başkanlıklarının encümenleri, düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle tavsiye kararları aldı.

Üç belediyenin aldığı kararda, "Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. 'Dürü' adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak. Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek. Misafirlere alkollü içecekler verilmeyecek. Havaya silahla ateş edilmeyecek." maddeleri yer aldı.

Kararlar, belediyeler tarafından vatandaşlara duyuruldu.

Masraflar yarı yarıya azalacak

Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz, AA muhabirine, encümenüyeleriyle düğün ve asker eğlenceleri konusunda aldıkları yeni tavsiye kararları sonrası belde halkından olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol da aldıkları tavsiye kararları sonucunda beldedeki düğün masraflarının yarı yarıya azalacağını kaydetti.