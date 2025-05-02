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Bugün saat 15.00'de ne var ABD tarım dışı istihdam verisi altını etkilecek

Bugün saat 15.00'de ne var ABD tarım dışı istihdam verisi altını etkilecek

Altın fiyatları bu hafta iniş ve çıkışlarla kırılma gününe vardı. Yatırımcısı altın fiyatları düştüğünde almak için fırsat kollarken, satmak isteyenler ise yükseliş bekliyor. Bugün altın fiyatları güne yükselişle başlasa da herşey saat 15.00'da netleşecek. Bu saatte ABD'nin tarım dışı istihdam verileri açıklanacak.

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Altın fiyatları için kritik gün gelip çattı. Piyasaların gözü kulağı saat 15.00'da... Altın fiyatları için bu saat kırılma anı olarak tanımlanıyor. Peki saat 25.00'da ne olacak derseniz; ABD tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Peki rakamlar düşük ya da yüksek gelirse altın fiyatları nasıl etkilenir?

Tarım dışı istihdam verisi güçlü gelirse altın ne olur?
Saat 15.00'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri tüm piyasaların rotasını etkileyecek. Altın fiyatları da tamamen buna kilitlenmiş durumda. Uzmanların değerBu durumda altın fiyatları 3200 doları aşağı yönlü kırarsa 3180-3150 doları görme ihtimali var. Uzmanlar, Altın fiyatlarının düşüşten sonra yeniden toparlanıp 3200 doların üstüne dönebileceğini not ediyorlar. 

Tarım dışı istihdam verisi zayıf gelirse altın ne olur?
Amerika'nın tarım dışı istihdam verisi zayıf gelirse altın fiyatları yükselecek. Çünkü bu FED daha fazla faiz indirimi yapabilir anlamına geliyor. Bu durumdan altın pozitif etkilenir ve haliyle yeni rekorlar gelebilir. 

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Altın fiyatları saat 15.00'de ya yükselecek ya düşecek peki saat 15.00'da ne olacak
Foto Galeri Altın fiyatları saat 15.00'de ya yükselecek ya düşecek peki saat 15.00'da ne olacak Galeriye Gözat
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