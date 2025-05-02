TikTok 530 milyon avro ceza yedi! Kullanıcı verileri Çin'e aktarılmış

Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, sosyal medya platformu TikTok'a kullanıcı verilerini Çin'e aktardığı ve şeffaflık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 530 milyon avro ceza kesti.

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AB'de kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), TikTok'a yönelik soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

TikTok'un Avrupa’daki platform kullanıcılarının kişisel verilerini Çin'e göndermesinin yasalara uyumunun soruşturulduğu belirtilen açıklamada, aktarımlarla ilgili olarak kullanıcılara bilgi sağlanması ile şeffaflık kriterlerine uyumun incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, TikTok'un Avrupa'daki kullanıcı verilerinin Çin'e aktarılması ve şeffaflık gereklilikleri konusunda AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü ihlal ettiğinin belirlendiği, bu nedenle firmaya 530 milyon avro para cezası kesildiği ve firmaya faaliyetlerini 6 ay içerisinde AB kurallarıyla uyumlu hale getirilmesi emri verildiği bildirildi.

DPC, 2023 yılında da kişisel verilerinin korunmasına yönelik ihlaller nedeniyle Çinli video paylaşım platformu Tiktok'a 345 milyon avro para cezası vermişti.

Pek çok büyük dijital platform Avrupa'daki faaliyetlerini İrlanda merkezli sürdürüyor. Bu nedenle İrlanda veri kurumu bu alanda AB veri düzenleyicisi rolü üstleniyor.

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında İrlanda veri kurumu, kuralları ihlal eden firmalara küresel cirolarının yüzde 4'üne varacak seviyede para cezası uygulayabiliyor.