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Şehirler arası otobüsle taşımışlar! Tam 300 kilogram, ekipler yakalayıp imha etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehirler arası otobüsle taşımışlar! Tam 300 kilogram, ekipler yakalayıp imha etti

Antalya'da uygun koşullar sağlanmadan şehirler arası otobüsle taşınan 300 kilogram ete el konuldu, otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenlik görevlileri, İzmir'den kente uygun koşullar sağlanmadan 300 kilogram et gönderildiğini tespit etti.

Ekipler sağlıksız koşullarda taşınan etlere el koydu. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tutanak tutularak etler imha edilmeye gönderildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından ise eti taşıyan otobüs firmasına 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ceza kesildi.

Şehirler arası otobüsle taşımışlar! Tam 300 kilogram, ekipler yakalayıp imha etti - Resim: 0

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