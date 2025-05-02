CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma! 78 kişinin ifadesi alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

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Şüpheli Tuncay Yılmaz, savcılıktaki ifadesinde, 2016'dan beri İmamoğlu İnşaat A.Ş'de genel müdür olarak çalıştığını, şirketin sahiplerinin Ekrem ve Hasan İmamoğlu olduğunu anlattı.

Yılmaz, ayrıca İmamoğlu'nun SSB Gayrimenkul A.Ş. isimli bir şirketi daha olduğunu, bu şirketin gayrimenkulleri kiralama işlemleri yaptığını, ilgili şirkette de yöneticilik yaptığını belirtti.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına dair bilgisi olmadığını, CHP parti üyeliği veya delegeliğinin bulunmadığını söyledi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'na katılmadığını aktaran Yılmaz, "Partinin herhangi bir çalışmasına katılmadım. Kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlük yapılması iddialarına ilişkin olarak hiçbir bilgim ve görgüm yoktur." ifadelerini kullandı.

Hakkında kurultaydan önce bazı delegelere market kartları ve nakit para verdiğine dair tanık beyanlarını reddeden Yılmaz, şu beyanda bulundu:

"Tanık beyanlarında belirtilen hususların tamamı iftira mahiyetindedir, doğru değildir. Ben kesinlikle böyle bir organizasyon içerisinde bulunmadım. Benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleriyle organik herhangi bir ilişkim yoktur. Bu sebeple iddia edilen konularda herhangi bir bilgim yoktur. Dağıtıldığı iddia edilen market kartları hakkında da hiçbir bilgim yoktur. İmamoğlu'nun benden siyasi faaliyetlerine destek olmam amacıyla herhangi bir talebi olmamıştır. Hakkımda isnat edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum."

Yılmaz, hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verilmesini talep etti.

Öte yandan, soruşturmada aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu kişilerin ifade işlemleri devam ediyor. Bugüne kadar 36 kişinin tanık ifadesi alındı, 78 kişi de şüpheli olarak ifade verdi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında tanık ifadelerinde ismi geçtiği belirtilen 9 milletvekili hakkında yeterli delil bulunduğu takdirde "Siyasi Partiler Kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından fezleke düzenleneceği öğrenildi.