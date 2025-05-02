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İstanbul'da yeni deprem! Adalar açıkları sallandı, AFAD son depremi açıkladı

İstanbul'da yeni deprem! Adalar açıkları sallandı, AFAD son depremi açıkladı

Yeni deprem oldu, İstanbul sallanmaya devam ediyor. Marmara Denizi'nde saat 11.30'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adalar açıklarında yaşanan sarsıntı 6,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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İstanbul Silivri'de 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor. Saat 11.30'da yeni bir deprem daha kaydedildi.

AFAD, Adalar açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı. Deprem 6,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İstanbul'da yeni deprem! Adalar açıkları sallandı, AFAD son depremi açıkladı - Resim: 0

DÜN KÜTAHYA VE EGE DENİZİ SALLANDI

Dün Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte yaklaşık 4 gün önce de küçük şiddetli sarsıntılar yaşanmıştı.

Öte yandan Ege Denizi'nde de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İstanbul zemin haritası en güvenli yerler nereler?

Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un jeofizik haritasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Harita İstanbul'da zemin açısından en az riskli ilçeler ile en riskli bölgeleri gösteriyor. Haritaya bakarak oturduğunuz semtin zeminin ne kadar güvenli olduğunu görebilirsiniz. Haritadaki renkler şu anlama geliyor;

Lacivert: en dayanıklı, en güvenli yerler.
Yeşil: dayanıklı, güvenli yerler.
Sarı: dayanıksız, güvensiz yerler
Kahverengi: en dayanıksız, en güvensiz yerler. 

İstanbul'da yeni deprem! Adalar açıkları sallandı, AFAD son depremi açıkladı - Resim: 1

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