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Trabzonsporlu Ozan Tufan sezonu degerlendirdi

Trabzonsporlu Ozan Tufan sezonu degerlendirdi

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, bu sezon özelinde takımın kırılgan bir yapısı olduğunu, bu nedenle defansif duyguların daha etkili geldiğini belirtti.

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Ozan, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, küçük yaşlarda A Milli Takım'da forma giydiğini hatırlatarak, tecrübesini sahaya yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

Her maçtan sonra bireysel olarak kendini değerlendirdiğini anlatan Ozan, "Olumlular mutlu ediyor ama doğal olarak olumsuz yaptığım işler de oluyor ve bu beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bunları minimize etmek için ne yapmam gerektiğini inceliyorum, notlar alıyorum, sonraki antrenmanlarda hatalarımı gidermek için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan, her maçta elinden geleni yapmaya çalıştığını, taraftarı mutlu etmek istediklerini vurgulayarak, takım oyununun bireysel oyuna göre çok daha önemli olduğunu kaydetti.

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