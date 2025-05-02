BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,71
ALTIN 4.035,35
HABER /  POLİTİKA

İsmail Küçükkaya Özgür Özel'in 'sürpriz hamle'sini açıkladı

İsmail Küçükkaya Özgür Özel'in 'sürpriz hamle'sini açıkladı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağını söylediği 'sürpriz hamle'yi açıkladı. Özel'in "Göreceksiniz dayanamayacaklar. 2025 bilemedin 2026'da seçim olacak" dediğini aktaran Küçükkaya, sürpiz hamlenin 'ara seçim' formülü olduğunu söyledi.

Abone ol

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 16 Nisan'da Halk TV’de sunduğu Yeni Bir Sabah programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine "Eğer AKP sonbahara kadar erken seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım" dediğini aktarmıştı.

İsmail Küçükkaya, canlı yayından sonra konuştukları Özel'in o sözüyle ilgili yeni ayrıntıları anlattı. 

“Orada bana ‘Erken seçim için var gücümle çalışacağım’ dedi. Anayasayı gösterdi bana. Dedi ki: ‘Bütün yetkimi kullanacağım’ dedi ve ‘Göreceksiniz dayanamayacaklar. 2025 bilemedin 2026'da seçim olacak’ dedi.”

Özel’in “erken seçime direnmeye” karşı da "sürpriz hamleler" planladığını da ifade eden Küçükkaya, bu noktada CHP liderinin "Eğer direnirlerse de sürpriz hamlelerim var" dediğini dile getirdi.

ARA SEÇİM FORMÜLÜ
Küçükkaya, bu sözlerin ardından meseleyi sorguladığını ve planın “ara seçim” formülü olduğunu anladıklarını belirtti.

Küçükkaya, bu hamleyi de Hürriyet gazetesinde iktidara yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi'nin yazdığına dikkat çekti. 

Küçükkaya'nın Selvi'nin yazısından aktardığına göre CHP, Meclis’te boş bulunan 7 milletvekilliğine ek olarak 23 milletvekilinin daha istifasıyla toplam sayıyı 30’a çıkarmayı planlıyor.

Anayasa gereği, 600 sandalyeli Meclis’te yüzde 5’lik boşluk oluştuğunda ara seçim zorunlu hale geliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Shell 2025 yılın ilk çeyrek karını açıkladı! Bu yılın karı beklentileri aştı
Shell 2025 yılın ilk çeyrek karını açıkladı! Bu yılın karı beklentileri aştı
Bakan Yerlikaya'dan otobüsü polisin üzerine süren şoföre tepki
Bakan Yerlikaya'dan otobüsü polisin üzerine süren şoföre tepki
İmamoğlu’ndan çok sayıda gazeteci ve televizyon kanalı hakkında suç duyurusu
İmamoğlu’ndan çok sayıda gazeteci ve televizyon kanalı hakkında suç duyurusu
Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Narin Güran cinayeti davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek, duruşma ertelendi
Narin Güran cinayeti davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek, duruşma ertelendi
Hollanda'da öldürülen Cemil Önal mı açıklandı? Sır kasetleri ifşa edecekti deniyor
Hollanda'da öldürülen Cemil Önal mı açıklandı? Sır kasetleri ifşa edecekti deniyor
TikTok 530 milyon avro ceza yedi! Kullanıcı verileri Çin'e aktarılmış
TikTok 530 milyon avro ceza yedi! Kullanıcı verileri Çin'e aktarılmış
3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Şehirler arası otobüsle taşımışlar! Tam 300 kilogram, ekipler yakalayıp imha etti
Şehirler arası otobüsle taşımışlar! Tam 300 kilogram, ekipler yakalayıp imha etti
Kanser ilacını SGK karşılamadı! Mahkemeden flaş karar
Kanser ilacını SGK karşılamadı! Mahkemeden flaş karar
İstanbul'da yeni deprem! Adalar açıkları sallandı, AFAD son depremi açıkladı
İstanbul'da yeni deprem! Adalar açıkları sallandı, AFAD son depremi açıkladı
Trabzonsporlu Ozan Tufan sezonu degerlendirdi
Trabzonsporlu Ozan Tufan sezonu degerlendirdi