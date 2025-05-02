Opel Türkiye'de mayısta yeni kampanya başladı! Birçok modelde 0 faizli kredi

Opel Türkiye, binek, SUV ve hafif ticari araç modelleri için bu ayın finansman kampanyasını başlattı. Binek ve ticari araç modelleri için 150-450 bin lira arasında değişen tutarlarda, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sağlanıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel Türkiye, mayısta binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi olanakları sunmanın yanı sıra hafif ticari araç modellerinde KOBİ'lere özel imkanlar sağlıyor. Bu ayın kampanyası kapsamında, binek ve ticari araç modeller için 150-450 bin lira arasında değişen tutarlarda, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.

Markanın Corsa ve Astra ve yeni Mokka modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla Opel bayilerinde satışa sunuldu.

Opel'in gelişmiş teknolojileriyle donatılan, 504 kilometrelik Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) menzilli elektrikli seçeneği ve 48 V hibrit teknolojisi versiyonuyla Türkiye'de satışa sunulan yeni Grandland, 1 milyon 861 bin liradan başlayan fiyatlarla 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla müşterilerle buluşuyor. Modelin hibrit versiyonda "Edition" ve GS", elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi bulunuyor.

Corsa ve Astra'nın GS donanım seviyesindeki yüzde 100 elektrikli versiyonları, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Zafira ve Vivaro Cargo'da 450 bin liraya 12 ay vade imkanı

"Ticaretin Yeni Enerjisi" sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve yenilenen modelleriyle profesyonellere esnek ve pratik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin ihtiyacına cevap veriyor.

Zafira, 450 bin lira için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla satın alınabiliyor. Çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo, 300 bin liraya 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi, Combo Ultimate donanımına özel 400 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya Combo Cargo, 400 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Combo'nun yüzde 100 elektrikli versiyonu Combo Elektrik ise 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla elektrikli mobiliteye geçişi kolaylaştırıyor.

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, 5,3 ve 6,1 metreküp hacmindeki versiyonları ile Vivaro City Van modelinde 450 bin lira için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi olanaklarıyla satılıyor. Movano'da ise mayıs ayına özel 250 bin liraya 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı bulunuyor.