Bankacılık sektörünün Ocak 2025-Mart 2025 net karı açıklandı

Bankacılık sektörünün toplam net kârı ocak-mart döneminde 216,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankalar geçen yılın ilk üç ayında 160,1 milyar lira net kâr elde etmişti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre mart ayında takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı %1,93 oldu. Bu oran 2024 yılının mart ayında %1,49 düzeyindeydi.

Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 14 oldu. Mart 2024'te bu oran yüzde 13 seviyesindeydi. Sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 18 olarak kaydedildi. Toplam aktifler 36,1 trilyon TL, toplam krediler 17,6 trilyon TL, Mart 2024 12,9 trilyon TL.

Mevduatlar azaldı

Öte yandan Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 101 milyar 619 milyon 913 bin lira azalarak 22 trilyon 526 milyar 642 milyon 306 bin liraya geriledi.