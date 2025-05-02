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Bakan Ali Yerlikaya'dan otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförüne tepki

Bakan Ali Yerlikaya'dan otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförüne tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir." ifadesini kullandı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüs şoförünün, aracı polisin üzerine sürmesine tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil, devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir, onun emrindedir ve her zaman yanındadır."

Bakan Ali Yerlikaya'dan otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin otobüs şoförüne tepki - Resim: 0

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Adnan Beker’in şoförü olan şahıs 06 TC 0066 plakalı Mercedes marka araç ile Cumhuriyet caddesine girişin kapalı olduğunu belirtilmesine rağmen, trafik görevlisinin ‘dur’ ihtarına uymayarak, üzerine aracı sürmüştü. Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP'li vekile ve şoföre tepkiler yağmıştı. 

Polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memuru, aracı üzerine süren İ.A.’dan şikayetçi oldu.

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