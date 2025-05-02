Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı 5-7 Mayıs'ta santralistanbul Kampüsü'nde kapılarını açıyor

Eğitim ve kültür alanında vizyoner projelere imza atan Doğa Koleji ile İstanbul Bilgi Üniversitesi, edebiyatı ve kitap sevgisini odağına alan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı, 5-6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde kitapseverlere kapılarını açıyor.

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Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin, edebiyat dünyasının tanınmış yazarlarının ve binlerce kitapseverin bir araya geleceği bu fuar, kültür-sanat takviminde özel bir yer edinmeye hazırlanıyor. Üç gün sürecek bu büyük organizasyon; söyleşiler, imza günleri, yazar-okur buluşmaları ve özel etkinliklerle edebiyat dünyasına çok yönlü bir pencere açacak.

Usta kalemler, ilham veren hikâyeler

Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı’na çağdaş edebiyatın önemli isimleri katılıyor. Latife Tekin, Buket Uzuner, Yekta Kopan, Figen Şakacı, Tolga Gümüşay ve Bedia Ceylan Güzelce, okurlarıyla buluşarak edebiyata, yazarlığa ve yaratıcılığa dair ilham veren söyleşilere konuk oluyor. Etkinlik, yazarların üretim süreçlerini doğrudan paylaşma fırsatı sunarak edebiyat severleri daha derinlikli bir kültürel deneyime davet ediyor.

Öğrenciler edebiyatla iç içe

Etkinliğe Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri de aktif katılım göstererek, kültürel gelişimlerini doğrudan destekleyecek deneyimler yaşayacaklar. Kitaplarla birebir temas kurma, yazarlardan ilham alma ve edebiyat dünyasının dinamiklerini yerinde gözlemleme fırsatı sunan fuar, Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin kültür temelli eğitim anlayışının sahaya yansıyan bir örneği olacak.

Kitap fuarından fazlası: Bir kültür buluşması

Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı, sadece bir kitap alışverişi alanı değil; aynı zamanda fikirlerin, duyguların ve ilhamın paylaşıldığı bir kültür etkinliği olma iddiasını taşıyor. Katılımcılar; üç gün boyunca edebiyatın büyüleyici dünyasında yolculuğa çıkarken, santralistanbul Kampüsünün tarihi ve kültürel atmosferinde benzersiz bir deneyim yaşayacak.