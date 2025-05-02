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ABD Tarım dışı istihdam verileri açıklandı! İşsizlik Nisan'da aynı kaldı kazanç arttı

ABD Tarım dışı istihdam verileri açıklandı! İşsizlik Nisan'da aynı kaldı kazanç arttı

ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi 177 bin arttı. Tarım dışı istihdam verisi için beklenti 138 bin Önceki 185 bin idi. ABD'de işsizlik Nisan'da %4,2 oldu; beklenti %4,2 yönündeydi.

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ABD'de tarım dışı istihdam Nisan ayında 177 bin artış kaydederek piyasa beklentilerini aştı. Beklenti artışın 138 bin olması yönündeydi. ABD'de işsizlik Nisan'da %4,2 oldu; beklenti %4,2 yönündeydi. Önceki dönem ile aynı oldu. 

ABD'de ortalama saatlik kazançlar Nisan'da aylık %0,2 arttı; beklenti %0,3; önceki %0,3 oranındaydı. Ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda ise %3,8 arttı; beklenti %3,9; önceki %3,8 oranındaydı. 

Verilerin piyasalara ilk etkileri
Beklenti üstü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD'de s&p 500 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,8 yükseldi. 

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