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Kütahya'da bir deprem daha! AFAD'dan son dakika açıklama, şiddeti kaç?

Kütahya'da bir deprem daha! AFAD'dan son dakika açıklama, şiddeti kaç?

Kütahya'da yeni deprem oldu! AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kütahya Simav'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise bugün saat 15.51'de kaydedilen depremin 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Kütahya dün yine deprem korkusu yaşamıştı.

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KÜTAHYA Simav'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem saat 15:51'de 12.55 km derinlikte meydana geldi. Depremin merkez üssü Simav olarak açıklandı. Kütahya Simav bir süredir irili ufaklı depremle beşik gibi sallanıyor. 

Kütahya'da bir deprem daha! AFAD'dan son dakika açıklama, şiddeti kaç? - Resim: 0

KANDİLİ DEPREM ŞİDDETİNİ 4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin şiddetinin 4 olduğu bildirildi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem 8.0 km derinlikte kaydedildi.

Kütahya'da bir deprem daha! AFAD'dan son dakika açıklama, şiddeti kaç? - Resim: 1

DÜN DE DEPREM OLDU

Kütahya'nın Simav ilçesinde dün saat 14.38'de 4.2'lik bir sarsıntı kaydedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir." dedi.

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